Il padre malato maltrattato e obbligato a dormire sul divano: trentenne in manette a Luino

Casa sfasciata, il padre invalido fatto sloggiare dalla camera da letto e obbligato a dormire sul divano. Minacce di morte e di far scoppiare la casa, rivolte oltre che al genitore ammalato anche ai carabinieri. Per questo un uomo di 29 anni è finito in manette, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Luino per maltrattamento aggravato in famiglia e minacce a pubblico ufficiale.

Il ragazzo, è stato appurato, è dedito al consumo di alcol e stupefacenti, una situazione che aveva prodotto diverse chiamate alle forze dell’ordine, anche nel corso della scorsa estate, sfociate nei forti segni di squilibrio e intemperanza che l’uomo ha maturato nei confronti del genitore che soffre di pesanti patologie (ipertensione, diabete e depressione che gli hanno causato un’invalidità civile).

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la richiesta dell’uomo di poter dormire in pace durante un litigio in corso tra il figlio e la compagna (i fatti si sono svolti alle 3.30 dello scorso 14 ottobre, sabato).

Alla richiesta, sono seguiti gli atti di violenza, con mobili della camera da letto distrutti, specchi in frantumi, urla e minacce, oltre addirittura alle finestre spaccate e ad un televisore scaraventato a terra. Tutto proseguito anche all’arrivo dei carabinieri aggrediti verbalmente e fisicamente dall’uomo, atti per i quali sono scattate le manette ai polsi: è stato condotto in carcere dove questa mattina, martedì, si è tenuta l’udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari Alessandro Chionna durante la quale l’arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere, difeso dall’avvocato Corrado Viazzo.

L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella casa della compagna, ad Agra.