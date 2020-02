inForm@DSA LUINO in piazza

inForm@DSA LUINO APS è un’associazione di Volontari (genitori, insegnanti e tecnici) che mettono a disposizione le proprie competenze ed energie per divulgare informazioni e buone prassi, affinché sia più “amichevole” l’approccio ai DSA, acronimo di Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Il 29 febbraio dalle 14.30 l’associazione, sarà a disposizione in piazza Garibaldi per ascoltare, fornire informazioni, rispondere a quesiti specifici in merito ai Disturbi Specifici di Apprendimento.

Si coglie l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale di Brezzo di Bedero che ha messo a disposizione i locali per la sede dell’Associazione in via Manzoni n.4.

Incontriamoci quindi sabato 29 febbraio … ti aspettiamo “in piazza”.