La disinformazione ai tempi di internet

“Da oggi Facebook può usare le tue foto. Copia e incolla questo messaggio…”, “I migranti si godono gli alberghi di lusso e prendono 35 euro al giorno”: sono solo due esempi di fake news, una recente (e innocua), l’altra “intramontabile” e ben più grave.

Come è possibile che in uno dei momenti storici più favorevoli alla circolazione delle informazioni, molta gente cada ancora nella rete delle fake news? Se l’è chiesto Danilo Sacco, scrittore e curatore di rubriche di economia e finanza, autore del libro “La (dis)informazione ai tempi di Internet” (Giuliano Ladolfi Editore, 13 euro).

Il libro sarà presentato in occasione di due incontri pubblici: venerdì 7 febbraio alle 18 a Busto Arsizio nella Sala Monaco della Biblioteca Roggia di via Borroni e sempre venerdì 7 febbraio alle ore 21 nella Sala Polivalente di Daverio; ad intervistare l’autore a Daverio sarà Roberta Bertolini, giornalista di Varesenews.

Un libro davvero di facile lettura, ricco di esempi, che ha il compito, non semplice, di smontare le false notizie, le famigerate fake news, ma non solo, anche quello di capire perché persone di buonsenso si lascino travolgere dall’onda emotiva dei social e condividano bufale senza rendersi conto di contribuire ad amplificare menzogne.

Politica, medicina, complotti, allarmismi, economia e finanza: tutti si sentono esperti di qualunque argomento ed invece di praticare l’esercizio del “dubbio” e cercare di leggere ed informarsi, premono sul “tastino” condividi e il gioco è fatto.

Danilo Sacco cerca di ribattere punto per punto alle presunte certezze che molti hanno fatto proprie e nelle quali si sono blindati, smettendo o rinunciando a prestare attenzione e ascolto a qualsiasi contenuto diverso dalle proprie opinioni.

“Se non seguitassi ad ascoltare quelli che non la pensano come me, sarei più ignorante di quel che sono” è l’idea di fondo che fa da sottotitolo e premessa generale. In questo libro, che non ha pretese di dispensare certezze o verità perché il tema è molto complesso, si trovano però osservazioni e dati contestualizzati che offrono interessanti spunti di riflessione.

IL SAGGIO

La (sid)informazione ai tempi di internet di Danmilo Sacco è disponibile nelle librerie e online su Amazon, IBS, La Feltrinelli, Il Libraccio, Mondadori Store, eBay.

L’AUTORE

Danilo Sacco, novarese, ha curato rubriche di economia e finanza su Italia Oggi e Stampa Sera. Dal 1985 al 2005 ha collaborato con IPSOA (Istituto Postuniversitario per lo studio dell’Organizzazione Aziendale) sviluppando tematiche valutarie e del commercio internazionale. Ha concentrato poi la sua attività nel settore bancario, nel quale ha ricoperto incarichi di responsabilità a vari livelli. È coautore del testo “Impresa e mercato dei cambi”, edito da Ispoa.