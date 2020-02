La Pro Patria perde Kolaj: rottura del crociato

Pessima notizia per la Pro Patria: da oggi la formazione di Ivan Javorcic dovrà fare a meno a lungo di Aristidi Kolaj, il giovane centravanti di origini albanesi, classe 1999, che quest’anno è andato a segno per due volte con la maglia dei Tigrotti nel campionato di Serie C, con la chicca della rete decisiva nello 0-1 esterno di Siena. (foto in alto: Aurora Pro Patria)

L’attaccante ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: il verdetto è arrivato in giornata, in seguito agli accertamenti svolti dal giocatore dopo un trauma distorsivo all’articolazione, riportato domenica scorsa (9 febbraio) nel corso del match di Grosseto contro la Pianese, terminato 1-1.

Kolaj, entrato poco dopo la mezz’ora della ripresa al posto di Le Noci, era rimasto in campo appena 8′ prima di finire a terra dopo aver commesso un fallo e di essere sostituito da Defendi. Per lui, ora, si prospetta l’operazione chirurgica: il bomber cresciuto nel Varese e messosi in luce nella Primavera del Sassuolo finirà sotto i ferri venerdì 14 febbraio all’ospedale di Pavia.

Solo dopo l’intervento sarà possibile ipotizzare i tempi di recupero che, però, in questi casi si prospetta piuttosto lungo. La Società, intanto, ha rivolto gli auguri di pronta guarigione all’attaccante, nella speranza di vederlo presto di nuovo in campo.