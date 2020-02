“La voce del silenzio”, quella vibrazione che parla alle persone in coma

Il 9 febbraio 2020 ricorre la Giornata Nazionale delle Persone in Stato Vegetativo, istituita dal Consiglio dei Ministri nel 2011, affinché Amministrazioni pubbliche e Organismi di volontariato si impegnassero a promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, l’attenzione e l’informazione su questa grave disabilità che coinvolge “oltre al malato, in maniera assai rilevante, i familiari”.

L’Associazione LA VOCE DEL SILENZIO, nata due anni fa a sostegno dei familiari delle persone in condizione di Veglia Non Responsiva (Stato Vegetativo) contribuirà fattivamente alle finalità della giornata attraverso l’organizzazione di un concerto offerto alle persone in Stato Vegetativo ricoverate presso il nucleo dedicato La Tavola e il nucleo ad alta assistenza Merlino della RSA Camelot di Gallarate (sede dell’Associazione) e ai loro familiari, al quale sono invitati anche i familiari, gli operatori e i volontari.

Sarà un evento musicale molto suggestivo, tenuto per l’occasione dal CORO GOSPEL FEMMINILE ALPHA BLUE ROSE diretto da Cristina Majocchi, la cui particolarità è quella di cantare e suonare a 432 Hz: un’accordatura scientifica in grado di suscitare benessere, calma e armonia.

Sarà un’occasione di festa, nella quale mandare messaggi importanti e ricordare l’importanza di divulgare la conoscenza della condizione di Stato Vegetativo, supportando e sostenendo i familiari delle persone in questa condizione, anche attraverso l’impegno come volontario.

La voce del Silenzio è infatti un’associazione giovane ma già capace di concretizzare diversi obiettivi, solo nel 2019 è stata in grado di realizzare percorsi formativi per i volontari che partecipano attivamente alla vita del nucleo stati vegetativi di 3SG, ha organizzato gruppi di incontro e supporto per i familiari con un arte-terapista e una psicologa e un corso gratuito sempre per i familiari di pilates medico, per dare la possibilità alle famiglie che vivono la difficile esperienza di un proprio caro in condizione di veglia non responsiva, di svagarsi dall’impegno dell’assistenza e dedicare qualche minuto al proprio benessere. Diventare volontario è semplice, a breve infatti partiranno i corsi di formazione per i nuovi associati. Chi desiderasse farne parte può contattare l’associazione all’indirizzo mail: lavocedelsilenzio.assoc@gmail.cm

L’ACCORDATURA A 432 Hz: l’attuale frequenza in uso comune per l’accordatura è la nota LA a 440 Hz, prodotta dai diapason più comuni o dagli accordatori elettronici. Anche se sono diversi i personaggi del mondo della musica che in passato sostenevano l’accordatura a scientifica con il LA a 432 Hz, tra cui Mozart (che la usava con le sue orchestre) e Verdi. Anche i famosi violini Stradivari erano costruiti per essere accordati a 432 Hz. In tempi recenti il gruppo più famoso che ha suonato e registrato a 432 Hz sono i Pink Floyd nel Live in Pompei. La motivazione più importante a sostegno di questa frequenza, risiede nella sua maggiore armoniosità con la natura e con i processi della vita. 432 Hz è infatti una frequenza interconnessa ai processi fisiologici del DNA e delle onde cerebrali, e anche vicina alla vibrazione terrestre di fondo che è 7,83 Hz. Ascoltare un concerto a 432 Hz crea un momento di benessere, calma e armonia.