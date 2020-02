Lavori in autostrada, due notti di chiusure

Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico sono programmati lavori di ordinaria manutenzione previsti in orario notturno, periodo a ridotta circolazione di veicoli. Le chiusure avverranno nelle due notti consecutive di mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, dalle 21 alle 6, e saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura, in modalità alternata.

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Castellanza, verso Milano e in alternativa si consiglia di entrare allo svincolo autostradale di Legnano. Sarà anche chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano, verso Milano, e qui in alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo autostradale di Castellanza,

Verrà chiusa anche l’uscita della stazione/svincolo di Gallarate, per chi proviene dalla stessa A8 (da Milano e da Varese) e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni autostradali: per chi proviene dalla A8 (da Milano o da Varese): Busto Arsizio, al km 24+500 sulla stessa A8; per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, al km 4+000 sulla stessa D08.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: sarà chiusa l’entrata della stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrambe le direzioni, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in direzione della A8 Milano-Varese. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Castelletto Ticino, al km 18+000.