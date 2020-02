Mastini, sollievo per Franchini e concentrazione per il Bressanone

Ci sono tutte le insidie del doppio impegno consecutivo nella partita che i Mastini di coach Massimo Da Rin dovranno affrontare sabato 8 febbraio tra le mura amiche: tornati in piena notte tra giovedì e venerdì da Appiano, dove hanno raccolto due punti importanti, sudati ma anche meritati, i gialloneri hanno poche ore per preparare la sfida al Bressanone che arriverà in via Albani (dalle 18,30) avendo tutto da guadagnare.

I Mastini, appaiati al Merano in testa alla classifica del Master Round, sanno di non poter perdere colpi in casa se vogliono strappare alle Aquile il primato in vista dei playoff, ma devono fare i conti con acciacchi e fatiche non da poco. Per fortuna, gli accertamenti svolti da Marco Franchini al “Beccaria” hanno concesso un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente: il forte attaccante italo-canadese non ha riportato fratture nello scontro di gioco che lo aveva costretto a lasciare a metà gara il ghiaccio di Appiano, giovedì sera. Di certo il bomber varesino (che lamentava dolore tra tibia e caviglia) non potrà affrontare il Bressanone, però la società lascia trasparire un discreto ottimismo sui tempi di recupero.

Rispetto alla trasferta contro i Pirati, Da Rin potrà per lo meno recuperare gli assenti per motivi di lavoro, una costante dei turni infrasettimanali della IHL (la cosa, ovviamente, non vale solo per il Varese) mentre Schina e Raimondi dovranno ancora restare ai box in quanto infortunati. Sarà necessario, intanto, ritrovare la migliore organizzazione possibile: i Falcons infatti sanno punire chi li affronta con un assetto improvvisato. Gli altoatesini sono anche a caccia di una scossa: dopo aver scalato verso l’alto la classifica nelle prime giornate di Master Round, la squadra di Prochazka è incappata in due sconfitte consecutive e (come la Valpe) si è allontanata dalla battaglia per il terzo posto, ormai saldamente in mano al Pergine.

La società giallonera, si attende una grande mano dal pubblico sia per l’importanza della posta in palio, sia perché nelle ultime settimane l’attenzione intorno a Tura e compagni si è impennata in modo netto. Oltre al botteghino “fisico”, sarà attiva anche la biglietteria online inserita sul nuovo sito dei Mastini (cliccate QUI). La gara tra Varese e Bressanone sarà diretta dai signori Bassani e Lottaroli e trasmessa, come di consueto, da Radio Village. Orecchio anche agli altri campi, con il Merano che ha dalla sua fattore campo e pronostico contro il ValpEagle e con il Pergine che attende un Appiano mai da sottovalutare.

I PRECEDENTI

Mastini e Falcons si sono affrontati tre volte in questa stagione sportiva e fino a ora i gialloneri hanno fatto bottino pieno: 9 punti. In stagione regolare la squadra di Da Rin ha vinto 3-2 in Alto Adige dilagando poi (8-1) in via Albani. Nell’andata del Master Round invece il Varese ha centrato il successo in trasferta per 5-2.

IHL MASTER ROUND

Programma (7a giornata): Varese – Bressanone; Pergine – Appiano (18,30); Merano – ValpEagle (19,30)

Classifica: Merano, VARESE 28; Pergine 24; ValpEagle, Bressanone 17; Appiano 14.