Messa in streaming anche a Gorla Minore

Anche la Parrocchia d Gorla Minore si adegua alle restrizioni del momento per l’allarme Coronavirus e sfrutta la tecnologia per offrire ai fedeli la possibilità di seguire la Messa della prima domenica di Quaresima direttamente da casa.

Domenica 1 marzo, quindi, in linea con le indicazioni della Curia, le funzioni liturgiche non verranno celebrate, eccezion fatta per la Messa delle 8.30, che si terrà – senza pubblico – e verrà trasmessa in streaming su Youtube (clicca qui) sul canale “Comunità pastorale Gorla Minore & Prospiano”.

Oltre a questa informazione, la Parrocchia ha comunicato ai fedeli che sarà inoltre possibile seguire la Messa presieduta da monsignor Delpini e celebrata a porte chiuse, che verrà trasmessa in diretta su Raitre TGR Lombardia alle ore 11.

“In questo modo si santifica la festa e si adempie al precetto festivo. La preghiera è la nostra arma più preziosa” conclude la nota informativa diffusa a Gorla Minore.