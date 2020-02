“Messaggi bufala del Coronavirus a Castronno, i responsabili saranno perseguiti”

Uno scherzo o un messaggio ironico che, però, passando di cellulare in cellulare attraverso whatsapp si è trasformato in un annuncio allarmante che è arrivato anche all’orecchio del sindaco Giuseppe Gabri: Per questo il primo cittadino con un messaggio ufficiale ci tiene a smentire: «Non esiste alcun caso di Coronavirus a Castronno, ne sarei informato e avremmo già disposto tutte le misure necessarie a tutelare la salute pubblica. Evitate di far girare messaggi destabilizzanti, gli agitatori sociali saranno perseguiti legalmente».