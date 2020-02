Da Milano a Malpensa in dieci minuti, la Regione crede al progetto del supertreno Hyperloop

Viene presentato come sistema di trasporto del futuro, anche se richiederà enormi investimenti: è Hyperloop, l’ipotetico supertreno da mille e passa km all’ora.

Sistema futuribile, in cui crede Regione Lombardia, attraverso Ferrovie Nord Milano, la società partecipata che si occupa di ferrovie e infrastrutture: il consiglio di amministrazione di Fnm ha dato mandato al presidente Andrea Gibelli a «sottoscrivere una lettera d’intenti con Hyperloop Italia per uno studio di fattibilità sulla Cadorna-Malpensa».

Il collegamento tra il centro di milano e l’aeroporto verrebbe coperto in dieci minuti.

«Un’opera colossale per la sua complessità che ci consente di porre il cuore oltre l’ostacolo» ha detto Gibelli.

Lo studio di fattibilità fra Fnm e Hyperloop avrà una scadenza iniziale di sei mesi. È stato presentato da Gibelli insieme a Bibop Gresta, fondatore e Ad di Hyperloop Italia.

«L’Italia – ha spiegato – potrebbe essere il primo network al mondo con tecnologia Hyperloop». di fatto oggi on esiste alcun sistema in sperimentazione, anche se a Tolosa esiste un prototipo del veicolo, che ora aspetta una linea vera di collaudo (ad oggi c’è solo un tubo di prova da 320 metri di linea, altre prove sono state effettuate con modelli in scala ridotta).

Ma quanto costerebbe la linea Milano-Malpensa? Il costo stimato per l’infrastruttura – è stato spiegato – varia «da 20 a 40 milioni di dollari al Km». Dunque una spesa di almeno 600 milioni di euro per coprire i trenta chilometri.