Moda, salute, letteratura e musica: settimana ricca da Boragno

Anche la prossima settimana sarà ricchissima di appuntamenti organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio e non solo: in programma eventi per tutti i gusti, dalla moda alla salute, passando per storia, letteratura e musica.

Di seguito il calendario completo.

Martedì 18 febbraio alle 21 ultimo appuntamento con il primo ciclo di incontri organizzato dall’associazione Il Giardino di Athena nel 2020; nell’occasione la dottoressa Veronica Vismara parlerà del tema “Bocca sana, corpo sano”. Odontoiatra, Trainer in PNL e Master in Ipnosi Ericksoniana, la dottoressa Vismara è autrice del libro “Una bocca sana per un corpo sano”, pubblicato da Trigono Edizioni, in cui spiega come prevenire e curare le disfunzioni della bocca e dell’apparato masticatorio, dalla deglutizione alle cattive abitudini come il serramento dei denti.

Venerdì 21 febbraio dalle 17 alle 21 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la quinta edizione di “Il lusso etico”, presentazione delle nuove collezioni di abbigliamento del marchio Solodue. Nell’occasione saranno presentate al pubblico la collezione Primavera/Estate 2020 e gli sconti di fine collezione Autunno/Inverno 19/20. Gli abiti resteranno poi esposti in Galleria sabato 22 e domenica 23 febbraio, dalle 10.30 alle 19.30.

L’atelier Solodue, creato da Elisabetta La Monica e Alessandro Maria Condemi, ha sede a Roma in via del Pellegrino, a due passi da Campo de’ Fiori. I suoi abiti, tutti realizzati in sartoria, sono frutto di una continua ricerca sui materiali, sui tessuti e sul pellame per calzature e accessori. Per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale www.solodueitalia.it e la pagina Facebook.

Venerdì 21 febbraio alle 18 si terrà presso la Sala Monaco della Biblioteca comunale “G.B. Roggia” di Busto Arsizio (ingresso da via Borroni) la presentazione del libro “Non sono più mia” di Tito Olivato, romanzo storico sulla vita di Beata Giuliana, edito da Youcanprint. Il romanzo è ispirato alla storia vera della giovane Giuliana Puricelli, la figlia di una coppia di contadini destinata a diventare Beata Giuliana, sfuggendo tra mille difficoltà al matrimonio combinato dai genitori per prendere la via di Santa Maria del Monte. La presentazione sarà accompagnata dall’interpretazione di Marina De Juli e dall’esecuzione di brani musicali del tardo Medioevo a cura degli alunni della classe 3°M del Liceo musicale “Pina Bausch”, con i docenti Barbagli e Cappellari.