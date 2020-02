Nel bosco per comprare la cocaina con la mascherina “anticontagio”, blitz tra Busto e Castellanza

Il blitz nei boschi tra Busto Arsizio e Castellanza è scattato tra le 18 e le 23 di venerdì 28 febbraio. I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio sono entrati nel bosco per uno specifico intervento di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti

Nel corso dei controlli è stato denunciato per detenzione sostanza stupefacente ai fini di spaccio un cittadino tunisino senza fissa dimora, pregiudicato; alla vista dei militari l’uomo ha cercato di darsi alla fuga tra la vegetazione ma, una volta raggiunto, è stato trovato in possesso di un involucro sostanza di marijuna del peso complessivo 7 grammi. L’uomo è stato identificato dai carabinieri come il nuovo pusher di zona, immediatamente fermato, denunciato ed allontanato.

Sempre durante il controllo sono stati inoltre segnalati quali abituali assuntori alla competente autorità amministrativa quattro acquirenti fermati subito dopo aver comprato lo stupefacente durante il consueto scambio “esco dal bosco e cedo la dose”; tutti tra i 20 e i 30 anni della zona.

Il “fenomeno” della giornata individuato dai carabinieri è stato un 26enne che si è presentato a comprare la propria dose di cocaina, per uso personale, poco meno di un grammo, munito di mascherina anti contagio da Coronavirus.