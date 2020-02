Niente nazionale per Tambone: è fuori dalla lista di Sacchetti

Niente sogno azzurro per Matteo Tambone. Il play-guardia della Openjobmetis, che era stato preallertato da Meo Sacchetti in vista delle due partite che l’Italbasket disputerà nelle prossime settimane, non è stato inserito nella lista dei 16 giocatori a disposizione del commissario tecnico, chiamato quest’oggi a ridurre il numero dei giocatori dai 24 iniziali.

Tambone, quindi, sarà regolarmente a disposizione di Attilio Caja e del suo staff in vista del match di campionato con la Virtus Bologna di giovedì 27 febbraio, primo e ultimo impegno agonistico di questo mese per i biancorossi, costretti a un lungo stop tra turno di riposo, slittamento del match con le “Vu Nere” (la Segafredo sarà impegnata in Coppa Intercontinentale), finali di Coppa Italia e appunto pausa per la Nazionale. Anche Ingus Jakovics resterà nella Città Giardino, visto che ha rinunciato a vestire in questa occasione la divisa della Lettonia: l’unico varesino che giocherà le qualificazioni europee in questa tornata sarà quindi l’estone Siim-Sander Vene.

L’elenco dei 16 diffuso da Sacchetti comprende un gruppo dall’età media molto bassa: tutti i giocatori sono nati dopo il 1991 (Baldi Rossi, Ricci e Michele Vitali e De Nicolao i quattro più esperti) con due atleti nati addirittura negli anni Duemila: il biellese (di proprietà Milano) Giordano Bortolani, lo scorso anno a Legnano (classe 2000) e il pugliese Matteo Spagnolo che è tesserato per il Real Madrid. Quest’ultimo è nato addirittura nel 2003. Per Tambone resta una possibilità di partecipare a raduno e partite: il numero 15 della Openjobmetis è infatti indicato tra i giocatori a disposizione e può essere richiamato in caso di qualche defezione.