Parrucchieri di Busto in Tv, ecco com’è andata

Complimenti per il colore della tinta fatta, apprezzamenti per lo stile nell’eseguire il taglio di capelli sulla modella, ma tutto questo non è bastato a Giorgio per approdare all’agognata finale. Purtroppo il parrucchiere di Gorla Minore, che da anni lavora con il padre Isidoro nel loro negozio di Busto Arsizio, non ha superato la semifinale e i sogni di rivederlo in Tv si sono infranti martedì 11 febbraio. Una sconfitta che, in realtà, tale non è, perché Giorgio Saponaro ha saputo distinguersi per abilità e stile, facendo incetta di complimenti.

Dopo il ripescaggio che lo aveva fatto approdare di nuovo in televisione, infatti, il gorlese ha sfidato a suon di forbici e phon altri due contendenti, davanti allo sguardo attento e severo di Bianca Guaccero, Costantino della Gherardesca e degli altri giudici di “Detto Fatto”: tanti complimenti, ma dopo l’eliminazione del primo sfidante, per un soffio Giorgio non è riuscito a vincere.

Ad ascoltare le sue parole, però, ciò che emerge maggiormente è l’entusiasmo per quanto vissuto: «E’ stata una bellissima esperienza televisiva – ci confida con un sorriso – ho avuto modo di avere la conferma delle mie capacità e della mia professionalità: ciò che mi interessava era farmi vedere e farmi pubblicità e questo è sicuramente avvenuto. Martedi mi sono proprio divertito e posso dire che, con la gara e gli apprezzamenti che mi hanno fatto, tutto è andato per il verso giusto. Ho ricevuto molti complimenti nel backstage da tutto lo staff e dai giudici e chissà che magari non ci possa essere in futuro un’altra opportunità e occasione per tornarci».

Quando gli sveliamo che gli articoli sulla sua partecipazione alla sfida televisiva sono stati molto apprezzati, sia su VareseNews, che sul gruppo Facebook Oggi in valle Olona, Giorgio non nasconde la sua soddisfazione: «Mi fa tanto piacere che i lettori hanno apprezzato gli articoli, grazie a tutti per il supporto e ai nostri clienti di ‘New Look’, che non hanno mai smesso di fare il tifo per noi».