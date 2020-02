Una patto per sostenere la piscicoltura di Brusimpiano

L’Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla scende in campo per sostenere l’attività della Piscicoltura di Brusimpiano, promuovendo un protocollo di intesa tra l’Unione Pescatori del Ceresio, che gestisce l’attività, e gli enti territoriali interessati.

Il protocollo, che sarà firmato giovedì 6 febbraio in Municipio a Brusimpiano, vede coinvolti, oltre ll’Autorità di bacino, i Comuni di Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa e Porto Ceresio, e la Comunità Montana del Piambello.

Secondo l’accordo, alla piscicoltura verranno garatiti contributi per 9.000 euro per tre anni, per portare avanti l’attività di riproduzione di tutta la specie ittica autoctona del lago Ceresio e la successiva reintroduzione allo stato libero.