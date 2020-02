Rimane (e si allarga) l’allerta incendi boschivi

La parte fredda di una saccatura di origine nordatlantica sta transitando sulle regioni settentrionali italiane, apportando anche qualche debole nevicata sulla fascia alpina e un intenso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. È per questo che la protezione civile regionale ha confermato -e allargato a quasi tutta la Lombardia- l’allerta arancione per incendi boschivi in vigore già da ieri a causa del vento forte.

Per la giornata di martedì 4 febbraio è stata così confermata la previsione di vento forte alle quote medio basse, sulle aree alpine e prealpine nordoccidentali, fascia di pianura e appennino, con velocità medie fino a 50 km/h e raffiche fino a 90 km/h. Venti che qualche danno l’hanno causato, come a Lazzate dove alcuni rami si sono spezzati colpendo un’auto in transito.

Dal tardo pomeriggio e fino al termine della giornata di oggi venti in progressiva attenuazione su valori deboli o localmente moderati a incominciare dai quadranti occidentali. In quota sulle cime, in particolare sui settori settentrionali e orientali, venti persistentemente forti.

Ma dalle prime ore di mercoledì è prevista una nuova intensificazione del vento sui settori settentrionali e occidentali, anche a carattere di foehn alle quote medio basse, dove, nelle ore centrali, si potranno avere velocità medie fino a 50 km/h e raffiche fino a 90 km/h. Progressiva attenuazione del vento dal tardo pomeriggio, con venti mediamente deboli in serata e locali raffiche forti in quota e sui settori occidentali.

Sulla fascia Alpina e Prealpi Centro Orientali si potranno avere episodi di deboli nevicate durante tutto l’evento; più probabili tra la sera di oggi 04/02 e le prime ore di domani 05/02, con quota neve compresa tra 700-1000 metri.