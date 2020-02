Riparte il Teatrino Santuccio

Giochi di luci, un fondale nuovo sul palco, un’atmosfera elegante. Il teatrino Santuccio ha riaperto il proprio spazio con una serata di musica live e tanti ospiti.

La piccola agorà in pieno centro, di fronte a Palazzo Estense aveva chiuso le attività per consentire di fare alcuni lavori. Dopo anni di gestione del Centro Gulliver, con Fausto Caravati e tante associazioni coinvolte, il comune ha scelto di cambiare. La struttura è tornata nella disponibilità della proprietà che ha deciso di occuparsene direttamente.

“Avevamo promesso di riaprire per San Valentino ed eccoci qui anche se con qualche giorno di ritardo. – Racconta Carolina Firpo – Insieme al comune stiamo predisponendo il primo calendario delle attività. La nostra famiglia si impegnerà in modo diretto della gestione e intendiamo collaborare con le tante associazioni che utilizzavano questo spazio. In più vogliamo ampliare l’offerta alle aziende e privati per iniziative di vario genere”.

Alla serata di inaugurazione sono arrivati in tanti. Molti esponenti dell’amministrazione con il sindaco Davide Galimberti, il suo vice Daniele Zanzi, gli assessori Francesca Strazzi e Roberto Molinari, diversi consiglieri comunali, Roberto Maroni e il consigliere regionale Emanuele Monti.

“Siamo contenti della riapertura perché questo è un luogo importante per la città – ha detto il sindaco Davide Galimberti – è bello il lavoro che hanno fatto e siamo certi che ci sarà una risposta positiva. L’amministrazione ha aperto un bando per consentire alle associazioni di poter utilizzare gli spazi a condizioni agevolate. Sono arrivate 53 richieste ed è il miglior segno dell’interesse per il Santuccio”.

Una serata in compagnia con della buona musica e un’atmosfera di primavera. Il teatrino di via Sacco riparte e Varesee dà il meglio di sé con a due passi anche la meraviglia dei giardini Estensi illuminati.