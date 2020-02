Sicurezza, ecco cosa cambia a Buguggiate

Massima attenzione alla sicurezza. L’amministrazione di Buguggiate chiama a raccolta la cittadinanza per spiegare quali provvedimenti sono stati presi per aumentare i controlli sul territorio e garantire una maggior presenza delle forze dell’ordine.

L’appuntamento è per giovedì 13 febbraio alle 20.30 nel salone dell’oratorio, in via Trieste 31; in quell’occasione il sindaco Matteo Sambo illustrerà quali sono le tre azioni che verranno attivate in paese: uno sportello aperto il lunedì in Comune gestito in accordo con i carabinieri di Azzate, l’intesa siglata con il prefetto per rendere “legale” il controllo del vicinato avviato da un gruppo di cittadini l’ottobre dello scorso anno e per finire il potenziamento dell’organico di Polizia Locale costituito ora soltanto da un responsabile dell’area amministrativa.

Quest’ultimo aspetto è forse il più complesso e delicato. La gestione associata degli agenti con Bodio Lomnago comincia a mostrare tutti i suoi limiti: pochi agenti che non riescono a coprire tutto il territorio, vasto e nemmeno contiguo. Così l’amministrazione comunale sta pensando di rivolgersi anche al comune di Varese per studiare i termini di una convenzione.