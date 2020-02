Terremoti ed elementi: il museo si fa scuola

Terremoti ed elementi protagonisti della mostra in corso a Villa Baragiola che apre al pubblico anche nelle giornate di domenica 16 e 23 febbraio, con quattro visite guidate e gratuite condotte da personale specializzato.

Durante la settimana invece l’allestimento diventa un’esperienza formativa di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per gli studenti delle classi 4A e 4F del Liceo scientifico statale Ferraris e della classe 5AT dell’ITET Varese “F.Daverio-N.Casula-P.L.Nervi” indirizzo Turismo, coinvolti nell’iniziativa nella veste di guide e divulgatori scientifici.

La mostra “Terremoti – Attenti agli elementi!” è stata inaugurata lo scorso sabato 8 febbraio al Museo del Tattile di Varese (in Villa Baragiola), a cura dell’ L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGVcomunicazione), in collaborazione con l’Ente Parco Campo dei Fiori ed il Centro Geofisico Prealpino (Società Astronomica G.V. Schiaparelli).

La Mostra ha come tema trainate l’attuazione di buone pratiche per la prevenzione di danni in caso di eventi sismici.

L’esperienza di alternanza scuola lavoro finanziata da un importante progetto della Regione Lombardia, Settore Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi/Area Parchi è coordinata dall’Ente Parco Campo dei Fiori, con il degli operatori della Cooperativa Astronatura Onlus.

La mostra, che sta attualmente accogliendo centinaia di studenti provenienti delle scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio, aprirà le porte anche al pubblico la domenica pomeriggio nelle date del 16 e 23 febbraio. In entrambe le giornate, alle ore 15 ed alle 16 sono previste visite guidate condotte da personale specializzato.

La partecipazione è gratuita con prenotazione in loco e con posti limitati.

Per maggiori informazioni scrivere a gruppi.scuole@ parcocampodeifiori.va.it – astrogeo@astrogeo.va.it oppure telefonare allo 0331 841838 oppure 0332-435491.