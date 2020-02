Tik Tok: il social del momento si fa più sicuro

Nel corso degli ultimi tempi, il social network Tik Tok sta acquisendo sempre più rilevanza, evolvendosi sotto tutti i punti di vista e senza lasciare in secondo piano l’aspetto relativo alla ricerca della massima sicurezza. Quando i numeri crescono in misura esponenziale, bisogna muoversi per garantire un’esperienza utente di sicuro affidamento.

Le ultime novità sul parental control di Tik Tok

I fondatori di Tik Tok hanno scelto di rendere questo servizio sempre più facile da tenere d’occhio, anche per i genitori di coloro che fanno parte della cosiddetta generazione Z. L’azienda che ha sviluppato l’app, ByteDance, ha scelto di inserire nuove funzionalità e di proporle a un pubblico sempre più ampio, in modo da garantirne la massima tranquillità.

Tali strumenti vengono ulteriormente sviluppati rispetto al recente passato e corrispondono al filtro famiglia e alla gestione del tempo nel feed. In entrambi i casi, mamma e papà possono gestire da remoto gli account dei propri figli, limitando sia il tempo che i contenuti visibili. La funzionalità consente di bloccare profili in tempo reale ed evitare che possano essere visionati da minorenni perché con contenuti troppo sensibili.

Ecco quali sono le tre funzionalità che si aggiungono al Filtro Famiglia:

una nuova gestione del tempo, con una limitazione relativa all’utilizzo dell’app;

l’implementazione di un sistema di messaggi diretti, con la chance per i genitori di scegliere chi può inviarli e chi no;

una modalità limitata per consentire la visualizzazione solo di alcuni filmati e immagini.

In generale, Tik Tok ha scelto di introdurre un sistema che serve ad evitare che gli utenti abusino dell’app, con nuovi strumenti pronti ad essere implementati nel corso dei prossimi mesi. Per conoscere le nuove funzionalità, bisogna aggiornare il software fino alla versione più recente.

Un’app dalle proporzioni sempre più imponenti

Tik Tok sta vivendo una crescita davvero esaltante. Si tratta dell’app meno compresa dal pubblico degli adulti, dato che viene adoperata maggiormente da minorenni. Tuttavia, in tempi recenti, sempre più aziende e personaggi di spicco se ne stanno servendo per allargare i propri orizzonti e intercettare il pubblico dei giovanissimi.

Le dimensioni di questo fenomeno si notano nell’incremento da 2,1 a 6,4 milioni di utenti complessivi tra i mesi di settembre e novembre del 2019. Al tempo stesso, l’app ha preso piede in maniera cospicua anche in Italia e i cittadini nostrani caricano ben 236 filmati ogni minuto, specialmente durante ora di pranzo e nel dopo-cena.

Basterebbero questi dati per comprendere quanto sia importante rendere Tik Tok un social network sempre più sicuro e garantito. Nato poco più di un anno e mezzo fa, dalla fusione con la piattaforma di videosharing Musical.ly, questo programma è attualmente il più scaricato a livello mondiale e sempre più brand scelgono di aprire e gestire un profilo di natura aziendale.

I numeri sono davvero paragonabili a quelli del Facebook degli inizi, con algoritmi che consentono anche ad account con pochi follower di diventare virali tramite l’inserimento di un contenuto di qualità.

Oggi Tik Tok viene utilizzato in più di 150 Paesi e ha assunto davvero dimensioni globali. Ha superato il miliardo e mezzo di utenti ed è tradotto in oltre 75 lingue, con numeri che non accennano ad arrestarsi in alcun modo.

Numerosi sono gli influencer che sono stati in grado di farsi notare proprio grazie a questa semplice piattaforma, con molti creator di grande successo anche in Italia. Alcuni talent show, come Italia’s Got Talent e X Factor, inseriscono i propri hashtag per questa app, così come tante aziende di assoluto rilievo. Dagli appena sciolti Benji & Fede ad Emis Killa, da Fiorello a Michelle Hunziker, senza dimenticare Will Smith e Ed Sheeran, i personaggi famosi che se ne servono sono sempre di più.

Come funziona Tik Tok

Un altro dei principali punti di forza di Tik Tok è rappresentato dal suo funzionamento semplice e immediato. Questa app permette ai propri utenti di dare vita a numeri comici o musicali di assoluto rilievo. La creazione di video sincronizzati è stata la prerogativa iniziale di un software così tanto apprezzato dai giovanissimi. Tuttavia, ogni iscritto può dare vita ad uno zoccolo duro di follower, ricevendo numerosi apprezzamenti.

La prima operazione da compiere per utilizzare Tik Tok è scaricare l’app sul proprio dispositivo mobile. Quindi, si procede alla registrazione per interagire con video e profili e iniziare a pubblicare filmati in piena autonomia. In linea di massima, tutti gli account sono totalmente pubblici e possono essere visualizzati da un pubblico trasversale. Ad ogni modo, quando si conclude la registrazione, è possibile settare la propria privacy e scegliere a quali contatti mostrare determinati contenuti.

Chi ha intenzione di far crescere il proprio marchio personale o professionale tramite Tik Tok, ha diversi metodi a disposizione. Per esempio, è possibile comprare like Tik Tok esattamente come in qualsiasi altro social network e dare forma a diverse tipologie di challenge, affinché queste ultime diventino virali nel giro di poco tempo.

Nel complesso, bisogna utilizzare quest’applicazione con lo scopo principale di attrarre un pubblico estremamente giovane, magari chiedendo aiuto a una figura esperta prima di procedere a un’iscrizione del genere.