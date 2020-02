I “treeclimber” si prendono cura del grande platano del Sempione

Si sono arrampicati e ne hanno constatato lo stato di “salute”, dedicandogli quelle particolari attenzioni che merita una simile pianta: il maestoso platano di via Gramsci a Gallarate, sul tracciato del Sempione Vecchio.

Galleria fotografica potatura platano Moriggia 4 di 5

Con l’intervento nel quartiere Moriggia si sono concluse le attività di potatura in tree climbing che hanno interessato alcune zone della città e di cui avevamo parlato nei giorni scorsi per l’intervento al Parco Bassetti.

Operazioni affidate ad arboricoltori in possesso di qualifica ETW (European Tree Worker), una certificazione che attesta la professionalità e la competenza in materia di alberi.

Così come è stato per le piante del parco Bassetti, anche per il platano sono state fornite precise indicazioni su come intervenire: oltre alla potatura, prossimamente verrà eseguito un intervento biostimolante, distribuendo anche microrganismi utili a facilitare l’assorbimento dalle radici di sostanze nutritive e acqua.

La potatura eseguita ha tenuto conto delle caratteristiche vegetative e specifiche delle singole piante. Operando in arrampicata dall’interno della chioma, anche se non proprio agevole perché appesi a delle corde, gli operatori selezionano facilmente i rami e individuano eventuali difetti strutturali del legno riducendo i rischi di rottura accidentale. In questo modo venti forti risultano meno pericolosi e le piante non vengono rovinate da inestetici e dannosi tagli drastici che rischiano di abbreviarne la vita.