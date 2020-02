Un parco giochi per l’asilo e per tutti: presto i lavori

“Al termine dei lavori, il parco sarà aperto a tutti i cittadini, ma solo nei pomeriggi e nei weekend. I bambini dell’asilo nido potranno usufruirne in piena sicurezza”. L’assessore ai lavori pubblici di Somma Lombardo Edoardo Piantanida conferma l’avanzamento del progetto per il parco giochi di via Cabagaggio.

”È stato approvato in giunta – ha dichiarato – e ora, a breve, potranno partire i lavori. Tra marzo e aprile dovrebbe essere pronto”. Il parco potrà essere utilizzato dai residenti di Somma nei pomeriggi e nei weekend, ovvero quando l’asilo è chiuso. Saranno implementati alcuni nuovi giochi tra cui uno inclusivo, un’altalena ‘a cesto’.

Il progetto era stato votato nel bilancio partecipato, insieme ad altri sette. Nel novembre scorso la giunta Bellaria aveva dato il via libera alle ultime tre opere: oltre al parco giochi, un percorso fitness nel parco Beltramolli a Mezzana e l’installazione di una pensilina e una bacheca in piazza Visconti a Maddalena. Su cui Piantanida conferma: “Mancano solo gli ultimi passaggi: per marzo dovrebbero essere pronte”.