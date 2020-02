“Se vai a mangiare al cinese io, pizzaiolo, ti offro una birra”

L’allarmismo nei confronti del Coronavirus sta danneggiando imprenditori e ristoratori che in Italia, e nelle nostre zone, vivono da anni e hanno messo su famiglia, contando sul frutto del loro lavoro.

Un problema che dei loro colleghi italiani ha fatto loro: così un piccolo ma significativo gesto di solidarietà con i colleghi ristoratori cinesi arriva da una nota pizzeria di Varese.

Ecco cosa hanno scritto sulla loro pagina facebook:

Un saluto a tutta la nostra splendida famiglia di clienti. Questo messaggio è per tutti voi.



Noi siamo dispiaciuti per quello che sta accadendo in seguito alle notizie sul coronavirus ai colleghi dei ristoranti cinesi e giapponesi. Locali semi vuoti e bravi e onesti lavoratori, che con quel virus non hanno ovviamente nulla a che fare, costretti a preoccupazione e ansia. Parliamo di persone in Italia da anni. Parliamo di padri, madri, fratelli, sorelle e figli fra noi da anni.

Non lasciamo che le notizie a migliaia e migliaia di chilometri da noi condizionino la vita di chi ci è accanto. Torniamo tutti a farci un sushi, un involtino primavera (oltre che una pizza) nei locali della nostra città.