2 “monitor” per l’Ospedale di Circolo di Varese. Lla donazione ha un valore complessivo di 6710 euro ed è stata effettuata da parte di Associazione Articolo Tre insieme ad Associazione Pasticceri per la vita.

«In un momento difficile per la nostra Regione – dichiara Emanuela Romeo, presidente dell’Associazione Articolo Tre – assieme all’Associazione Pasticceri per la Vita ed a altri amici abbiamo voluto offrire il nostro contributo per l’acquisto di due monitor che saranno utili ai medici e al personale infermieristico nella battaglia contro il Covid-19. Siamo orgogliosi di un’azione di solidarietà che consentirà di garantire cure a chi dovesse averne necessità e restiamo a disposizione per eventuali altre necessità»

«Siamo un gruppo di pasticceri che ormai da anni si uniscono per supportare iniziative legate al mondo del sociale, insieme agli amici dell’associazione articolo tre, abbiamo voluto portare un piccolo contributo dei nostri associati, un piccolo aiuto per tutte quelle persone che oggi sono in prima linea a combatte contro questo virus, un modo per sentirci vicino a loro e ringraziarli degli sforzi che stanno facendo».