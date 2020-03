“Aiutateci a proteggerci per curare gli ammalati”

« Aiutateci a proteggerci per poter curare i i nostri ammalati».

È l’appello dei tre più rappresentativi sindacati del comparto sanitario Nursing Up, Nursind e Fials che chiedono i dispositivi di protezione personale per gli operatori della Sette Laghi: « Ormai le scorte stanno terminando e siamo preoccupati che non siano più sufficiente – Spiega Marco Borneo segretario di Nursing Up – ci appelliamo alle aziende e a qualsiasi realtà possa aiutarci in questo momento donando guanti, mascherine chirurgiche, camici idrorepellenti e qualsiasi dispositivo utile a proseguire la nostra missione».

CHI AVESSE DISPOSITIVI PUO’ MANDARE UNA EMAIL A:

UVAD@ASST-SETTELAGHI.IT

Indicando nell’oggetto la donazione che si vuole eseguire. Entro la giornata si provvederà a rispondere.

Anche l’ospedale di Varese sta lavorando al massimo della sua capacità contro il coronavirus. Pazienti che arrivano dalle zone più devastate e anche cittadini del Varesotto: « Gli approvvigionamenti arrivano da Regione Lombardia all’azienda – commenta Borneo – e conosciamo benissimo la situazione davvero difficile che c’è in altri ospedali. Per questo ci appelliamo alle ditte locali e a chiunque possa aiutarci in questo momento. Gli approvvigionamenti che arrivano non bastano».