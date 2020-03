“Ogni aiuto dovrebbe essere sempre ben accettato con gioia e con amore”

Egregio Direttore,

in questo periodo difficile, purtroppo, noto con molto rammarico ciò che succede tra le varie associazioni o fondazioni, a dir si voglia, per quanto riguarda la raccolta fondi da destinare agli ospedali in aiuto ad affrontare questo virus che ci sta danneggiando sotto tutti i punti di vista.

Io credo che l’aiuto concreto da parte di qualsiasi soggetto dovrebbe essere sempre ben accettato con gioia e con amore da parte di tutti. Malauguratamente questo non succede.

Le varie associazioni o fondazioni all’interno del nostro territorio nate per aiutare i nostri presidi ospedalieri ultimamente si stanno comportando in modo deplorevole.

Sembra quasi che ogni singola fondazione voglia primeggiare sulle altre per il numero di fondi raccolti creando così una forma di invidia assurda e becera.

Invece di essere unite tra loro così da raccogliere più fondi possibili si fanno la guerra. Assurdo. Facendo così, a mio modesto parere, non fanno altro che scoraggiare la gente a donare.

Personalmente io mi trovo molto perplesso nel fare una donazione a questo o a quello visto come si comportano e non vorrei che anche qualcun’altro pensasse la stessa cosa.

DISTINTI SALUTI

MARCELLO CHIRIACO’

Caro Marcello

il tema è delicato e va affrontato con serenità. Ho notato anche io questo clima non positivo. Lo stesso nostro giornale è stato attaccato per aver dato spazio ad iniziative considerate di dubbio valore. Non credo sia questo il momento per aprire polemiche, ma posso garantire due cose: la nostra totale imparzialità e il nostro spirito di servizio che prevede comunque la vigilanza sull’operato dei vari soggetti.

Continuiamo a impegnarci e a credere che la solidarietà, al di là di qualche raro caso, resta il lievito per una società migliore.

Il direttore Marco Giovannelli