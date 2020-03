Alimentari e farmaci a casa agli over 75: il comune attiva il servizio

In linea con le disposizioni governative per il contenimento della diffusione del Coronavirus, con cui si consiglia agli over 75 e agli over 65 con patologie di rimanere in casa e di uscire il meno possibile, il Comune di Biandronno, grazie al prezioso contributo della Protezione Civile, delle Associazioni di Volontariato e dei vari esercenti presenti sul territorio, ha attivato un servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per venire incontro alle necessità delle

persone anziane e sole

Il numero dedicato è il 347/0605216

Possono fare richiesta di tale servizio tutte le persone che abbiano compiuto i 75 anni di età (o chi si trova in una condizione di particolare fragilità), che non abbiano figli o vicini disponibili ad aiutarli, semplicemente facendo presente la propria necessità.

Tale servizio sarà attivo fino al rientro dell’emergenza.

Si invitano inoltre tutti i cittadini ad attenersi alle raccomandazioni e alle buone pratiche per evitare il Contagio emanate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, pubblicate

anche nella sezione dedicata al Coronavirus presente sul sito del Comune di Biandronno

www.comune.biandronno.va.it.