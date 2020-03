Alla scoperta dei sentieri e dei musei

Nel secondo fine settimana di misure speciali le proposte sono tutte all’aria aperta e alla scoperta delle bellezze del Varesotto o nei musei. Ecco quindi qualche idea per vivere questo fine settimana.

METEO – Sabato soleggiato, ventilato da Nord, a tratti fin su Brianza, Milanese e Pavese. Temperature minime mitigate da favonio. Al mattino nuvolosità irregolare sulla bassa padana in allontanamento verso Sud. Verso sera non si esclude un rovescio isolato su Bresciano e Mantovano. Lungo le Alpi di confine nuvole e nevicate. Domenica notte stellata con brina sulla pianura. Al mattino soleggiato, nel pomeriggio passaggi nuvolosi via via più estesi. Asciutto. – Il meteo del Centro Geofisico Prealpino

ITINERARI

Cinque itinerari per gli amanti delle passeggiate, dei panorami e della natura. Ticino Turismo propone ai visitatori alcuni itinerari per scoprire i luoghi della regione che possono essere esplorati a piedi, soprattutto nelle giornate di bel tempo. In questo articolo trovate cinque idee per trascorrere il vostro fine settimana: il sentiero da San Salvatore – Morcote, il Monte Verità, la passeggiata da brivido sul Ponte tibetano “Carasc” Monte Carasso, il percorso da Meride verso il bosco incantanto – I SENTIERI NEL DETTAGLIO

I sentieri del Varesotto



L’Oasi della Bruschera – poco distante dal centro storico di Angera, in riva al lago Maggiore, è una vasta riserva naturale che, con un po’ di fortuna o una buona dose di pazienza è in grado di regalare avvistamenti unici agli amanti degli animali selvatici e del birdwatching – IL SENTIERO

Besozzo – Quattordici chilometro di bosco che si snodano tra Besozzo Superiore e le frazioni di Beverina, Cardana e Bogno. Il percorso è appena nato e può essere una buona idea per un pomeriggio nella natura – IL SENTIERO

L’anello di San Quirico tra il Lago Maggiore e la Rocca d’Angera – Il sentiero è ben segnalato ed è alla portata di chiunque abbia un minimo allenamento. Si sviluppa prevalentemente su terra battuta e carrarecce. Solo un breve tratto su asfalto. Non è indicato con bambini e passeggini soprattutto nel tratto boschivo. – IL SENTIERO

Da Arcumeggia a Muceno – Dal caratteristico borgo di Arcumeggia il sentiero arriva sul lago Maggiore a Muceno, graziosa frazione di Porto Valtravaglia.

Dai Pizzoni di Laveno ad Arcumeggia – Il sentiero parte dal caratteristico borgo di Vararo e arriva nel paese affrescato attraversando boschi e sentieri con viste notevoli – IL SENTIERO

Da Villa della Porta Bozzolo in alto alla Valcuvia – Il sentiero parte dalla storica villa del Fai per arrivare a Vararo passando da Cittiglio per salire subito sotto il Sasso di ferro – IL SENTIERO

Il Parco Pineta – Undici chilometri a piedi per percorrere un anello con partenza e arrivo da Binago attraverso una rete di sentieri tutta all’interno del parco Pineta. – IL SENTIERO

Il sentiero lungo il torrente Quadronna – Una passeggiata adatta a tutti. Tre chilometri tutti immersi nel verde lungo il torrente Quadronna tra le Fontanelle e la strada che da Malnate conduce a Vedano Olona – IL SENTIERO

Dal Panperduto a Tornavento a piedi – Dal Panperduto a Tornavento sono 14 chilometri tutti in sicurezza immersi nella natura, ma anche nelle grandi opere dell’ingegno umano – IL SENTIERO

I MUSEI APERTI

Villa e Collezione Panza a Varese – La villa sul colle di Biumo Superiore, bene del FAI- Fondo Ambiente Italiano, è aperta per tutto il fine settimana, dalle 10 alle 18. Un luogo unico dove è in corso “Un’idea assoluta. Giuseppe Panza di Biumo. La ricerca, la collezione”, il riallestimento integrale della collezione secondo i criteri museografici indicati dal collezionista. Un luogo adatto a tutta la famiglia, dove scoprire i grandi artisti dell’arte contemporanea – LE INFORMAZIONI

Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio – Aperto per il fine settimana – LE INFORMAZIONI

Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno – La storica villa di campagna del cinquecento ha ufficialmente aperto la stagione. Nel fine settimana è aperta dalle 10 alle 17 e sarà possibile visitare il suo monumentale giardino all’italiana e i suoi bellissimi saloni arredati e scoprire la storia della famiglia Bozzolo. Un luogo da vivere, adatto a tutta la famiglia – LE INFORMAZIONI

Museo della Collegiata di Castiglione Olona – I musei castiglionesi costituiscono per le famiglie un’ottima scelta per una passeggiata serena, originale e sicura, lontani da pericolosi affollamenti. Aperta tutto il weekend – LE INFORMAZIONI

Musei aperti al Sacro Monte di Varese – Sabato 7 marzo e domenica 8 marzo, la Cripta del Santuario, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi saranno aperti e visitabili dalle ore 10.00 alle 18.00 con orario continuato. – LE INFORMAZIONI

Museo MAGA di Gallarate – In ottemperanza al decreto ministeriale del 29.2.2020 la Fondazione dispone l’apertura al pubblico del Museo MA*GA da martedì 3 marzo a venerdì 6 marzo dalle 10.00 alle 18.00 esclusivamente tramite prenotazione telefonica al numero 0331.706011 assicurando, in questo modo, la fruizione contingentata alla Collezione Permanete e Sala degli Arazzi. – LE INFORMAZIONI

BAMBINI

Nel secondo weekend di misure speciali il divertimento è in famiglia, con mamma e papà, in casa, ma anche all’aperto, mentre il teatro per bambini si sposta sul web. Cercate idee? Ecco qui delle belle proposte per il WEEKEND CON I BAMBINI