A piedi dentro il parco Pineta intorno a Binago

Undici chilometri a piedi per percorrere un anello con partenza e arrivo da Binago attraverso una rete di sentieri tutta all’interno del parco Pineta.

Galleria fotografica Parco Pineta - Binago 4 di 14

Un percorso che si sviluppa quasi interamente tra la natura con prati e boschi. C’è solo un piccolo tratto di dislivello per scendere dove scorre un ruscello e poi risalire. L’anello non è segnato come tale sulla mappa dei sentieri, ma non è difficile da individuare e merita per la sua brevità e semplicità. È un percorso che può tranquillamente essere realizzato in meno di mezza giornata ed è alla portata di tutti.

Non è tutto accessibile a carrozzine perché c’è un tratto che si restringe ed è un po’ scosceso, ma non presenta nessuna difficoltà. È molto suggerito a chi volesse iniziare a percorrere un tratto lungo che non può essere definito una semplice passeggiata, ma nemmeno troppo impegnativo.

IL PERCORSO

Partenza dal parcheggio di via Dante Alighieri a Binago. Si prende il sentiero 841 che in 4,8 km porta a Castelnuovo Bozzente dove si trova la sede del parco Pineta. Nel piccolo paese si può vedere la chiesa parrocchiale e si trova un bar e un piccolo forno.

Da lì si torna indietro per un breve tratto e si prende il sentiero per Figliaro per poi percorrere un tratto urbano, di nuovo un breve sentiero e poi gli ultimi due km dentro Binago.

Il sentiero è tutto ben segnato e si percorrono strade carrarecce larghe e ben tenute.

INFORMAZIONI UTILI

IL PARCO PINETA

Il Parco Pineta, istituito nel 1983 è un ente di diritto pubblico costituito dai Comuni e dalle province territorialmente interessate:

Provincia di Como, Comuni di: Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Carbonate, Castelnuovo Bozzente, Limido Comasco, Locate Varesino, Lurago Marinone, Mozzate, Oltrona San Mamette, Veniano.

Provincia di Varese, Comuni di: Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore.

La superfice totale è di 4828 ettari. Altimetria: h min 235 m slm – h max 435 m slm

I 130 Km di sentieri segnalati nel Parco Pineta sono un’occasione per conoscere il territorio, osservarlo e rispettarlo; camminando sui percorsi si può osservare più facilmente la natura ed i suoi abitanti senza danneggiare il bosco. I sentieri indicati sulla cartina dell’Area Protetta sono solo alcuni di quelli presenti; il Parco ha scelto di evidenziare solo i tracciati essenziali, nella convinzione che non sia opportuna, per la migliore conservazione dell‛ambiente, una mobilità eccessivamente diffusa nel territorio… un invito ai visitatori a rispettare l‛ecosistema senza dimenticarsi che i boschi ed i terreni agricoli del Parco sono al 98% privati.