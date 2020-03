Riemergenza: la musica, per non fermarsi, cammina

Per riemergere dalla crisi di questi giorni Sabato 7 marzo dalle 14.30 Cantine Coopuf propone una camminata “musicale” nello splendido itinerario che va dal Castello di Frascarolo al Monte Monarco e che si concluderà con il concerto acustico di Matteo Goglio, chitarrista, compositore e poeta dalle svariate contaminazioni: jazz, musica popolare sudamericana, itinerante con piacere nel pop e nel blues.



Viste le restrizioni valide (anche) per gli eventi all’aperto, possono partecipare a questo evento un massimo di 25 persone. E’ importante perciò prenotarsi via whatsapp ai numeri 3387048871 (Stefano), 349 429 2014 (Matteo), Andrea (340 730 7802).

Ad ogni partecipante è richiesto un contributo di 8 euro minimi nel quale è compreso un piccolo spuntino (vino, pane, salame, formaggio), una volta arrivati alla zona del concerto, e per assistere al concerto stesso.