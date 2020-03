Weekend di neve, passeggiate e spettacoli virtuali

La notte tra giovedì e venerdì ha regalato parecchi centimetri di neve alle nostre vette prealpine: l’occasione giusta andare a giocare con slittini, bob, battaglie di palle di neve, pupazzi e igloo da costruire assieme ai bambini (sabato il vento potrebbe dare un po’ fastidio).

Questo primo fine settimana di marzo, da sabato 6 a domenica 8 (festa di tutte le donne, anche le più piccine) il sole in collina e nelle zone pianeggianti del territorio sembra l’ideale anche per piccole passeggiate in cui godersi sole, boschi e laghi in tutta sicurezza, evitando assembramenti.

Intanto anche il mondo del teatro, costretto alla terza settimana di stop, inizia a riorganizzarsi sul web per mantenere un contatto, anche se virtuale, con il suo pubblico di bambini, offrendo spettacoli e letture animate sui social.

Sulla neve

Soffice, silenziosa, modellabile: la neve è un gioco magico per i bambini, che possono goderne in tutta sicurezza, senza correre il rischio di ammalarsi. Basta scegliere un abbigliamento adeguato e assicurarsi di avere un cambio completo a portata di mano.

Al Campo dei Fiori: la neve qui è scesa abbondante. Salendo in vetta grandi e piccini possono ammirare il panorama dal piazzale del belvedere ai piedi dell’Osservatorio astronomico del Campo dei Fiori, giocare a palle di neve, costruire pupazzi oppure, per chi ama camminare, imboccare il sentiero pianeggiante che porta sino al Forte d’Orino (5 chilometri ad andare e altrettanti a tornare), anche per percorrerne solo un pezzettino (magari attrezzati con il bob per trainare un po’ i bimbi stanchi) o per salire fino al prato (e al panorama) di Punta di mezzo (dai 7 anni, se abituati a camminare).

Maccagno con Pino e Veddasca: si scia in Forcora nel fine settimana. Gli impianti saranno aperti sabato e domenica dalle 9 alle 16, battitura nel pomeriggio coi gatti delle nevi. Gli impianti di risalita sono gratuiti per i bambini fino ai 5 anni, ridotto tra i 6 e i 14 anni > Leggi qui

Brinzio: sulla provinciale che dalla Rasa porta a Brinzio, proprio di fronte alla pizzeria Motta Rossa, c’è un ampio prato in pendenza spesso utilizzato dai varesini per giocare con bob e slittini.

Per chi invece preferisse passeggiare, c’è il sentiero pianeggiante che dal laghetto di Brinzio porta al Villaggio Cagnola nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Per saperne di più

Ghirla: la torbiera è ghiacciata e in più c’è la neve. Uno scenario naturale particolarissimo, tutto da scoprire, quello stretto nella valle, di cui godere nelle ore centrali della giornata > Scopri di più

Spettacoli ed eventi

Varese: Progetto Zattera Teatro dedica a tutti i bambini una diretta Facebook svenerdì 6 marzo alle ore 16 per lo spettacolo “Il mostro coraggioso“, “Una storia a merenda – #unsorrisocontrolapaura” > L’iniziativa

Cazzago Brabbia: Betty e Chicco Colombo, fondatori del Teatro dei burattini di Varese, propongono su Facebook la lettura teatrale di una storia al giorno > Guarda qui

Somma Lombardo: Volandia riapre al pubblico, con un limite massimo di presenze in contemporanea, biglietti ridotti e una ristorazione speciale da “asporto-picnic” > I dettagli

Escursioni

Stare all’aria aperta fa bene ai bambini, anche ai tempi del coronavirus, rispettando le ordinanze che richiedono di evitare grandi riunioni di persone in uno stesso luogo. Ma passeggiare in natura, magari con il pranzo al sacco, permette di godere di trascorrere del tempo fuori, mantenersi in attività fisica, godere di ottimi panorami e regalarsi qualche scoperta.

Vedano Olona: per domenica 8 marzo sui sentieri del Parco Pineta è in programma “Il raglio della natura“, due passeggiate gratuite per tutte le donne, di ogni età, in compagnia degli asini dell’Arca del Seprio > Come partecipare

Varese centro e Sacro Monte: ci sono due percorsi divertenti, con tanto di mappa per le indagini, come si trattasse di una caccia al tesoro, proposte da Archeologistic attraverso dei kit da prenotare via mail > Scopri come partecipare



Ranco: il parco della Quassa offre una rete di sentieri semplici e pianeggianti sia nel bosco che sul lago, da Sasso Cavallazzo alle spiagge di Ispra. Punti di partenza comodi e vari, dall’ex Comune di Ranco o dal Campo da Rugby (con ampio parcheggio) > Leggi di più

Piana di Vegonno: si trova ad Azzate a poca distanza dal centro del paese. Un sentiero attraversa i campi e i prati di questo splendido angolo della provincia. Tutte le foto della Piana di Vegonno

Luvinate: dal Poggio di Luvinate a Velate, nei boschi del Parco del Campo dei Fiori una passeggiata semplice, ricca di scoperte fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > Leggi qui

Tornavento: lunga poco più di tre chilometri, nel cuore del bosco e della brughiera, la via Gaggio è un percorso storico e un’area verde pregevole, ricca di testimonianze legate alla civiltà contadina e storici. Dalla piazzetta del borgo di Tornavento si raggiunge la Ex-Dogana Austroungarica e Lonate Pozzolo > Scopri di più

Piste ciclabili: molti dei laghi della provincia sono dotati di piste ciclabili, per lo più pianeggianti che ne seguono le rive e immerse nel verdi. Sono percorsi adatti ai bambini anche più piccoli, che possono percorrerne magari tratti brevi, a piedi o su qualunque mezzo dotato di ruote (pattini, monopattini e loro derivati, biciclette con o senza rotelle) > Ad esempio il giro del Lago di Varese

Fuori porta

Mottarone (VB): Facile da raggiungere, dotato di servizi, impianti di risalita e dolci pendii al lato delle piste per scivolare con il bob, il Mottarone, sulla sponda piemontese del Verbano, offre alle famiglie la possibilità di divertirsi sulla neve > Le foto

Letture e giochi

Libri per bambini e ragazzi, albi illustrati, storie fantastiche, avventure e riedizioni di favole tradizionali: la letteratura per giovani e giovanissimi vive un’epoca d’oro, con tante proposte di qualità. Da settimane la scrittrice Laura Orsolini, fondatrice e anima della libreria Millestorie di Fagnano Olona, sceglie per i lettori di VareseNews i volumi più belli del momento, per coltivare insieme la passione per la lettura che aiuta tutti a crescere meglio > Mamma scegliamo un libro?

Varese: anche se le attività sono sospese, molte biblioteche hanno riaperto per permettere il prestito dei libri. Tra queste c’è anche la biblioteca dei Ragazzi Gianni Rodari di Varese > L’articolo

Giochi: colori, forbici, colla, giochi in scatola e fotografie. Ecco ciò che serve ai bimbi per giocare in casa, senza stare per forza davanti alla tv tutto il giorno > Leggi qui

Il tempo trascorso insieme, genitori e figli, è prezioso per grandi e piccini e per coltivare le relazioni in famiglia.