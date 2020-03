Il Teatro dei burattini di Varese dedica ai bambini una storia al giorno.

Si comincia oggi, giovedì 5 marzo con il video del primo racconto: “Una strana carovana” scritta e letta dalla narratrice Betty Colombo e illustrata da Chicco Colombo, che con lei ha fondato Il Teatro dei burattini di Varese.

“In questi giorni bambini e adulti che devono inventarsi un modo nuovo per stare insieme”, scrivono i promotori dell’iniziativa nella dedica del primo video. Così, come già accaduto con alcuni spettacoli teatrali per adulti, anche il teatro per bambini si sposta sui social in questi giorni sospesi in cui non è possibile organizzare spettacoli dal vivo (sospesa, fino a nuovi aggiornamenti, anche “La stagione dei piccoli” promossa da Betty e Chicco Colombo al Teatro Apollonio di Varese).

I video saranno pubblicati sul profilo Facebook di Betty Colombo attorno alle ore 10 del mattino e condivisi nel gruppo Fb Varesenews Bambini.