Arriva in città “La stagione dei piccoli”

Nella fiduciosa attesa che la Città giardino torni ad avere una stagione teatrale per bambini vera e propria, il Teatro OpenjobMetis assieme a Betty e Chicco Colombo propongono “La stagione dei piccoli”, un calendario di cinque incontri di “animazioni e laboratori per bambini e adulti insieme” ospitati dal foyer del teatro di piazza Repubblica la domenica pomeriggio.

Il primo appuntamento è per il 26 gennaio alle ore 15.30 con “La parola al signor Rodari”. “E non poteva essere diversamente – spiega Chicco Colombo – Non solo perché il 2020 decorre il centenario dalla sua nascita, ma perché la letteratura per l’infanzia di Rodari è sempre stata un punto di riferimento e di ispirazione permanente nella nostra creatività artistica ed è giusto rendergli un meritatissimo omaggio”. I due attori proporranno al pubblico di bambini e genitori alcune filastrocche, le più famose e le meno conosciute, e poi storie tratte dalle Favole al telefono e dalla Grammatica della fantasia che si sviluppano sulla scena a partire da un “libro bosco”. E dopo l’animazione, alle ore 16.15 il momento creativo in cui bambini e genitori lavoreranno per dare vita a scene e personaggi ispirati al mondo rodariano per concludere il pomeriggio allegramente con una merenda.



La rassegna prosegue con cadenza quindicinale, stesso posto stessa ora, seguendo la formula dell’animazione con laboratorio, conclusa dal momento conviviale della merenda, affrontando assieme alle famiglie vari temi. Come quelli dell’arte e dell’ambiente nell’appuntamento con “Il bosco abitato” di domenica 16 febbraio in cui Betty e Chicco Colombo riproporranno un piccolo spettacolo nato in autunno per l’ultimo Festival di Nature Urbane sull’importanza degli alberi, dando corpo a concetti e valori importanti per il futuro di tutti. Fino a immedesimarsi, nel laboratorio successivo, nell’albero preferito, per contribuire ciascuno al benessere del pianeta.

“Le storie impigliate” saranno invece protagoniste dell’incontro del 1 marzo, ispirato a diversi albi illustrati, con una scenografia tutta da sfogliare, come un libro, i cui personaggi saranno poi costruiti dagli spettatori nel laboratorio e presentati in una “passerella musicale”. Libri protagonisti anche dell’incontro del 8 marzo con “I racconti a regola d’arte” tra illustrazioni artistiche o fatte in casa, pagine che suonano e piccoli musei. Tanto che il laboratorio sarà ispirato alle opere di artisti famosi.

Il quinto e ultimo incontro della Stagione piccoli si intitola “Scarabocchiamo-ci” (22 marzo), per indagare insieme e in maniera divertente l’origine del disegno e della scrittura e di più. Perché lo scarabocchio si può interpretare anche con il corpo, il movimento e la musica, come suggeriscono le animazioni di Betty e Chicco Colombo e come bambini e genitori potranno sperimentare a loro volta.

Il primo appuntamento, quello del 26 gennaio è a ingresso gratuito (offerto dal Teatro).

Il costo per gli altri appuntamenti è di 6 euro a bambino.

I posti sono limitati. Si consiglia quindi la prenotazione scrivendo a biglietteria@teatrodivarese.it oppure telefonando allo 0332 247897.

Gli organizzatori si riservano di poter organizzare un secondo turno nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 17, nel caso le adesioni siano numerose.