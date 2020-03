Apertura straordinaria della biblioteca

Giovedì 5 marzo la biblioteca comunale di Azzate sarà aperta in via eccezionale. Dopo una settimana di “chiusura forzata”, causa disposizione ministeriali legate all’emergenza sanitaria, la biblioteca ha riaperto con i consueti orari.

Questa settimana si aggiunge il giovedì, quando la biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 12.

Chi volesse andare a prendere in prestito qualche libro dovrà attenersi comunque alle norme ancora in vigore: nei locali che ospitano la biblioteca potranno entrare soltanto due persone per volta e dovranno restare a un metro di distanza dai bibliotecari e dagli altri utenti.