I bambini invitano i nonni “#iorestoacasa”

«Scarichiamo insieme all’aiuto dei genitori lo speciale cartellino #IORESTOACASA da appendere alla porta di quel nonno o di quel vicino che ha bisogno del nostro invito per capire come sia fondamentale rimanere a casa in questi giorni un po’difficili. Così da essere pronti a ritornare ancora più forti ed allegri!».

Questo lo speciale invito che il Sindaco di Luvinate, insieme alle maestre di Asilo e Scuola, ha rivolto a tutti i bambini di asilo e scuola in un messaggio inviato alle famiglie tramite le varie chat scolastiche.

APPENDERE IL CARTELLINO DA NONNI E VICINI – L’obiettivo è chiaro: sostenere la campagna del Ministero della Salute per invitare i cittadini a non uscire di casa, così da sconfiggere la diffusione del coronavirus. Dal sito del Ministero è possibile scaricare il cartellino “iorestoacasa” che, tagliato insieme ai genitori, potrà essere appeso alla porta di chi ancora non rispetta fino in fondo questa importante indicazione. “Così da essere pronti –scrive il Sindaco- a ritornare ancora più forti ed allegri!”

LE ISTRUZIONI DEL PROGETTO – Per partecipare è molto semplice: scaricare il cartellino da appendere al seguente link: http://bit.ly/IORESTOACASA_cartellino – Poi: stampare, piegare, incollare, ritagliare ed appendere!

FINITA EMERGENZA, RIEMPIRE DI ARCOBALENI LA PIAZZA – Intanto prosegue da parte dei bambini la realizzazione degli arcobaleno con la scritta #andràtuttobene!”. “Grazie per i tanti bellissimi arcobaleno che state realizzando e che stanno riempiendo piazze, cortili e finestre delle nostre case. Continuate così! Ogni giorno le vostre foto verranno pubblicate sulla pagina facebook del Comune! E mi raccomando: conservate tutto! Quando la scuola riaprirà –conclude il Sindaco- coloreremo la piazza di Luvinate, tutti insieme!”