Bticino rimarrà chiusa fino al 3 aprile compreso

Bticino rimarrà chiusa fino al 3 aprile. La decisione è stata presa dopo un incontro in remoto tra l’azienda e la rappresentanza sindacale della sede di Varese in cui è stato concordata la chiusura collettiva viene estesa per le aree produttive e le attività indirette ad esse collegate (comprese officine stampi e prototipi) fino al 3 aprile compreso.

La copertura delle giornate di chiusura sarà effettuata con gli strumenti contrattuali e di legge in continuità per il personale indiretto non legato alle attività produttive fa fede l’accordo siglato a livello nazionale il 24 marzo scorso.