È un volontario della Protezione Civile il quarto contagiato da Covid-19 a Fagnano Olona. Purtroppo vista l’aggressività del virus spesso i primi ad esserne contagiati sono proprio gli operatori in prima linea, i medici come appunto in questo caso i volontari.

“La persona contagiata al momento si trova presso la propria abitazione, è stata contattata da Ats ed è sotto stretto controllo anche da parte del proprio medico di base” spiega il sindaco Elena Catelli.

Si è già attivato poi il protocollo di isolamento preventivo anche per le persone che sono venute in contatto con il contagiato: oltre ad altri volontari e personale del Comune, si sono messi in isolamento preventivo anche alcuni amministratori e il sindaco Elena Catelli.

“E’ solo una precauzione – dichiara Catelli – sto benissimo e sono già avvezza allo smart working: coordinerò tutto da casa”. Infine, visto questo taglio di volontari, si precisa che domani (25 marza) alcuni servizi di sostegno spesa non potranno essere garantiti, mentre sempre da domani partirà il supporto psicologico via telefono.

In collaborazione con l’Associazione EDMR Italia infatti i fagnanesi potranno chiamare il numero dedicato per parlare con terapeuti esperti nella gestione dello stress.