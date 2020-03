Coronavirus, deceduto il fratello del vicesindaco di Castellanza

È il fratello del vicesindaco la prima vittima del coronavirus a Castellanza. Luigi Borroni, 49 anni, si è spento sabato 21 marzo. L’uomo era un ospite della comunità per disabili Solidarietà famigliare.

A dare l’annuncio del decesso il sindaco Mirella Cerini e la sorella della vittima, Cristina Borroni, con un commovente post sul proprio profilo Facebook:

È un dolore che mi spezza il fiato, e fa barcollare…ma nella mente risuonano queste parole “beati gli afflitti perché saranno consolati” e poi ” beati i puri di cuore perché vedranno Dio”. E allora mi rendo conto che questo è un momento di Grazia, perché ho la certezza di essere consolata e la certezza che Luigi, un puro di cuore, sta già vedendo Dio. Con tutto il dolore che posso e che sento ringrazio Dio perché so che Luigi sta vivendo la beatitudine più grande: l’abbraccio dell’amore infinito di nostro Padre

Immediata la solidarietà da parte di gran parte della città, dove Luigi Borroni era conosciuto e benvoluto da tutti. In un video il sindaco di Castellanza ha fatto il punto della situazione sui contagi (6 a sabato 21 marzo) e ha dato alla cittadinzna l’annuncio del decesso del 49enne, il primo in città, oltre a ribadire l’importanza di rispettare le regole per far sì che la situazione non peggiori: