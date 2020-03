“Diecimila euro in 48 ore, grazie a tutti”

Parla Davide Mustari, portavoce di una raccolta fondi online a favore dell’Asst-Settelaghi di Varese, finalizzata al rafforzamento della terapia intensiva. In 48 ore è stato raggiunto un importante obiettivo.

L’obiettivo iniziale di 10000 lo abbiamo raggiunto, in meno di 48 ore.

Parlo a titolo di “portavoce” della raccolta fondi organizzata a favore dell’Asst-Settelaghi di Varese finalizzata al rafforzamento della terapia intensiva e all’acquisto di qualsivoglia strumento volto a contrastare il COVID-19.

In queste ore mi hanno contattato tantissime persone per ringraziarmi di aver avviato la raccolta fondi. Mi hanno contattato OSS, infermieri i quali mi hanno richiesto di includere anche loro nella raccolta fondi. Mi hanno contattato i titolari di tantissime attività del nostro territorio. Mi hanno contattato personaggi pubblici i quali hanno supportato la raccolta fondi.

Sarà la situazione di emergenza generale causata da un virus molto infettivo e pericoloso, sarà la volontà di proteggere i nostri cari o di proteggere noi stessi, ma per la prima volta nella mia vita ho visto le persone unite. Ho visto una comunità combattere verso un male comune.

Sono felice, non solo per il risultato raggiunto, ma sono felice perché siamo un gruppo e perché per combattere questo virus dobbiamo essere UNITI (ma distanti).

Non siamo gli unici ad aver organizzato una raccolta fondi. Ce ne sono tante a favore dell’Asst- Settelaghi di Varese, e ciò dimostra come tutti vogliamo contribuire, vogliamo aiutare, nel nostro piccolo, a superare questa situazione di emergenza. Spero caldamente che tutte le raccolte fondi raggiungano importanti risultati.

Approfitto di questo comunicato per informare tutti di alcuni aggiornamenti.

Vogliamo fare in modo che i fondi raccolti vengano prelevati il prima possibile direttamente dalla struttura. Mi sono già messo in contatto con la direzione generale dell’azienda ospedaliera per avere indicazioni a riguardo.

Io e miei collaboratori faremo in modo che già verso fine di questa settimana i fondi raccolti saranno nella disponibilità della struttura sanitaria beneficiaria.

Ci tengo anche a ringraziare i miei collaboratori: Stefano Angei, Chiara Doria, Elisa Ruggirello e Cinzia Confalonieri che si impegnano moltissimo e che dedicano il loro tempo a diffondere il più possibile questa raccolta fondi.

La raccolta fondi è ancora attiva e raggiungibile al seguente link: gf.me/u/xp9yqf.



Ringrazio tutte le persone che ci stanno supportando e tutte le persone che hanno contribuito.

Davide Mustari