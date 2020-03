Una raccolta fondi “giovane” per l’Ospedale di Circolo

«In questa fase molto delicata, vogliamo anche noi fare qualcosa. Possiamo supportare i medici e gli scienziati che stanno facendo un lavoro per noi importantissimo. Per questo motivo abbiamo pensato di organizzare una raccolta fondi da destinare all’ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese».

A dire questo, quattro giovani varesini: Davide Mustari, Stefano Angei, Chiara Doria, Elisa Ruggirello che hanno deciso di organizzare una raccolta fondi on line.

Le donazioni saranno raccolte su GoFundMe: «L’abbiamo scelto perchè è il sito più sicuro per la raccolta di fondi in circolazione e saranno immediatamente devolute all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese» hanno spiegato gli organizzatori.

I fondi raccolti saranno devoluti direttamente all’ospedale del circolo per il rafforzamento della terapia intensiva, per l’acquisto di qualsiasi strumento utile per contrastare il COVID-19.