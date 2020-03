Emergenza sanitaria coronavirus: chiusa la casetta dell’acqua

In riferimento alle disposizioni adottate dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia che riguardano anche la città di Saronno, Saronno Servizi informa che ha deciso di chiudere la Casetta dell’acqua sita in Piazza dei Mercanti.

«Ci teniamo a precisare che questa misura è finalizzata esclusivamente ad evitare affollamenti di

persone presso il punto di distribuzione e che la casetta resterà chiusa fino a data da definire si legge in una nota dell’azienda -. Augurandoci che anche questa piccola misura straordinaria possa costituire un’azione in più per sconfiggere il coronavirus, ringraziamo di cuore tutti i nostri cittadini per la loro preziosa collaborazione».