Imprenditore dona mascherine al Comune

Un gesto di solidarietà che si è trasformato in una donazione per continuare ad assicurare i servizi essenziali alla popolazione, in particolare alla fascia più debole. Il Comune di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, ha ricevuto un’importante donazione di mascherine da parte di un imprenditore cittadino.

Si tratta, in realtà, di un primo lotto di una fornitura ancor maggiore, che verrà generosamente consegnata all’amministrazione comunale non appena sarà reperita sul mercato. Le mascherine sono state consegnate al sindaco Concettina Monguzzi che le ha prontamente consegnate alla sezione locale della protezione civile.

Il gruppo di volontari, impegnato attivamente nella consegna quotidiana di quasi 40 spese a domicilio, aveva infatti segnalato la carenza di mascherine a disposizione e il rischio di dover operare in condizioni di scarsa sicurezza. La Protezione civile lissonese ha ricevuto in donazione più della metà del lotto di mascherine donate, le rimanenti saranno utilizzate dal personale operativo per garantire altri servizi essenziali per la città.