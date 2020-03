Incendio in casa a Giubiano, prende fuoco il materasso

I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 23:30, in via Doberdò a Varese, per un incendio in un abitazione.

Le fiamme sono partiti, per cause ancora da accertare, nella camera da letto di una villetta nel quartiere Giubiano. Le occupanti dell’abitazione hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa.

Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le due donne residenti sono state trasportate in ospedale per accertamenti.