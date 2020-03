Incendio doloso alla scuola media Galvaligi di Solbiate Arno

Incendio doloso alle scuole medie Galvaligi di Solbiate Arno.

A darne notizia il primo cittadino Oreste Battiston. L’atto vandalico è stato commesso nella tarda serata di sabato 21 marzo, intorno alle 23, quando i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto.

«L’incendio è stato causato, presumibilmente, da alcuni ragazzi, un atto vandalico inammissibile – scrive sul proprio profilo social Battiston -. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco i danni non sono gravi. Verificheremo se nelle immediate vicinanze ci sono telecamere di privati, per cercare di risalire a chi ha causato questo danno. È intollerabile che in momenti così difficili persone, che dovrebbero rimanere a casa, vadano in giro per il paese a provocare danni che potevano diventare anche ingenti senza il pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Ci sarebbero di aiuto anche le famiglie che, forse, si sono rese conto che non tutti erano a casa…».