La Croce Rossa Italiana chiede aiuto, ecco come fare

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus ad oggi la Croce Rossa Italiana non si è mai fermata e ha continuato la sua missione: aiutare gli altri. Diverse realtà però, si trovano in difficoltà: hanno bisogno di reperire fondi per l’acquisto di materiali o di volontari. Ecco quindi come fare una donazione e aiutarli.

La Croce Rossa Italiana – Varese

-E’ possibile effettuare una donazione sul sito https://www.crivarese.it con PayPal o Carta di Credito;

– In alternativa puoi donare attraverso: https://www.eppela.com/it/projects/24163- emergenza – coronavirus -varese ;

– Oppure tramite Bonifico Bancario: Intestato a: CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VARESE-IBAN: IT 15 F 05216 10800 / 000000006590

Causale: “EMERGENZA CORONAVIRUS C.R.I. Varese”;.

La Croce Rossa Italiana – Gallarate – “In questi giorni difficili, restiamo al fianco della nostra città. Nonostante il #Coronavirus, i volontari e i dipendenti della Croce Rossa Italiana di Gallarate sono impegnati a garantire i servizi a favore della popolazione con la professionalità e l’umanità di sempre. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per acquistare dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici, guanti, disinfettanti)”. Per eventuali donazioni di materiali potete contattarli all’indirizzo gallarate@cri.it o al numero 0331 798777 – Fai la donazione