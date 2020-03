La primavera è solo sul calendario

Una primavera solo sul calendario. Dopo giorni di sole e temperature che a volte hanno sfiorato i 20 gradi, da domenica le temperature si sono abbassate sensibilmente.

Il sole nei prossimi giorni tornerà, annuncia il Centro Geofisico Prealpino, ma il termometro si manterrà su temperature più simili all’autunno che alla primavera. Ecco che cosa è previsto per oggi, lunedì 23 marzo: residua nuvolosità al mattino in graduale dissolvimento, più persistente su Verbano e Lario, ma in giornata via via più soleggiato. Precipitazioni assenti. Vento orientale sulla pianura in progressivo esaurimento nel pomeriggio.

Martedì 24 marzo

Tempo soleggiato con qualche velatura di nubi medio alte in serata a partire da Veneto e Lombardia orientale senza precipitazioni. Freddo all’alba.

Mercoledì 25 marzo

Al mattino irregolarmente nuvoloso, a tratti soleggiato. Via via estesi passaggi nuvolosi che potrebbero portare qualche debole precipitazione su Alpi e Prealpi dal tardo pomeriggio, nevose oltre 500 m circa. Asciutto altrove.

Le temperature si manterranno su valori nel complesso al di sotto della norma stagionale. Avremo minime fra 1 e 5 gradi e massime tra 6 e 11.