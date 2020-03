L’appello della Croce Rossa: “Aiutateci ad aiutare”

Sono molti i soggetti impegnati in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus Covid-19, tra questo anche un’istituzione importante come la Croce Rossa italiana. Di seguito pubblichiamo l’appello del presidente Michele Angelo Bianchi.

_______________________________

Carissimi,

il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana è impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza Coronavirus Covid-19. In questi giorni complicati e di grande difficoltà per tutti, chiediamo il vostro supporto, per riuscire ad aiutare tutti coloro che hanno necessità.

Abbiamo urgenza di raccogliere fondi in modo da potenziare il nostro operato e poter garantire un intervento sicuro a chi ne ha bisogno, in particolare le persone più fragili come anziani e persone colpite da patologie.

Noi della Croce Rossa di Varese, ti chiediamo un supporto economico, a beneficio di tutti.

COME AIUTARE: è possibile effettuare una donazione sul sito https://www.crivarese.it con PayPal o Carta di Credito. In alternativa puoi donare attraverso: https://www.eppela.com/it/projects/24163- emergenza-coronavirus-varese oppure tramite bonifico bancario: Intestato a: CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VARESE-IBAN: IT 15 F 05216 10800 000000006590 Causale: EMERGENZA CORONAVIRUS C.R.I. Varese.

Grazie per il tuo aiuto, ti siamo riconoscenti

Il Presidente

dott. Angelo Michele Bianchi