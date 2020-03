Lettura e laboratorio, come in libreria

Negozio chiuso, e consegne a domicilio vietate per le librerie. Allora le libraie Paola e Chiara di Potere ai bambini decidono di mantenere i rapporti con i più piccoli proponendo alcuni laboratori che partono dalla lettura di un libro. Proprio come accade in libreria.

E se il libro di partenza non fosse già tra quelli di casa? Nessun problema: ogni proposta parte dalla condivisione di una videolettura.

Si comincia dalla “Gnoma Cri e il metro da parete”.