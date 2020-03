“L’isolamento sociale è l’unico modo per sconfiggere il virus”

« Il virus circola. Ha circolato molto nei giorni passati, quando i cittadini non hanno tenuto comportamenti adeguati. Ora è necessario che tutti si attengano alle indicazioni date. Per arrivare prima a sconfiggere questo virus dobbiamo rispettare l’isolamento sociale. So che i lombardi stanno facendo grandi sforzi, ma occorre tenere duro e nel giro di qualche giorno potremo iniziare a vedere i risultati».

Il presidente Attilio Fontana, parlando ai cronisti fuori dal palazzo della Regione, ha spiegato che le statistiche mostrano ancora una crescita: « Non è esponenziale e questo ci conforta, ma dobbiamo tenere duro perchè è l’unica possibilità che abbiamo di fermare i contagi».

Nella riunione di questa mattina, la giunta ha approvato uno stanziamento di 4,5 miliardi di euro per incentivare lo smartworking e permettere l’isolamento sociale pur continuando a prestare la propria opera.

Sul fronte dell’ospedale in Fiera Milano City, questo pomeriggio ci sarà l’incontro con Guido Bertolaso, chiamato come consulente di Fontana per questa sfida: « Con i suoi contatti e la sua esperienza speriamo di trovare ciò di cui abbiamo bisogno. Stiamo contattando tutte le aziende produttrici di respiratori. Quando saremo certi della fornitura, avremo bisogno di circa 7 giorni per partire con l’ospedale da 400 posti di terapia intensiva».