I Mastini cercano il break sul ghiaccio di Caldaro

È tempo di provare a “strappare il servizio” per i Mastini Varese, impegnati questa sera (giovedì 5 marzo) nella Gara2 dei quarti di finale playoff sul ghiaccio di Caldaro. Dopo aver incassato il primo punto della serie sul ghiaccio amico del PalAlbani con un perentorio 6-2, la squadra di Da Rin va alla ricerca di una vittoria esterna che – nel caso arrivasse – potrebbe dare ai gialloneri una bella fetta di qualificazione alle semifinali.

Il Varese, nel frattempo, ha anche dovuto “assorbire” la brutta tegola dell’addio di Marco Franchini annunciato ieri: il canadese è ancora alle prese con una forte contusione alla tibia rimediata ad Appiano e tornerà nel suo Paese per proseguire le cure. Il guizzante giocatore dell’Ontario, portato in Italia dai Killer Bees nel 2016, avverte ancora dolore e cammina con un’evidente zoppia: martedì ha seguito in tuta la gara dei compagni di squadra ma non è nelle condizioni di tornare sul ghiaccio.

Da Rin ha ovviato alla sua assenza avanzando Ross Tedesco (il grande ex della serie playoff) in prima linea, ma è chiaro che la coperta si è leggermente accorciata sia dal punto di vista numerico sia da quello della qualità; i Mastini di quest’anno però hanno un “telaio” in grado di assorbire anche un’assenza di peso come quella di Franchini e lo hanno dimostrato in Gara1, punendo ogni sbavatura del Caldaro e vanificando la tattica attendista messa in pista da coach Heiskanen. Quando ha ingranato le marce alte, il Varese ha chiuso i conti nel giro di pochi minuti.

Lecito attendersi, però, una riscossa da parte dei Lucci che sono pur sempre i campioni in carica di IHL e cercheranno – sul ghiaccio amico della Raiffeisen Arena – di dare nuovo pepe al quarto di finale che li vede protagonisti. Difficile pensare che giocatori quali Michael Felderer, Wieser o Mattsson disputino un altro match anonimo (a tratti quasi dannoso) come quello di via Albani, al di là dei meriti evidenti del complesso giallonero. Per questa trasferta infrasettimanale Da Rin dovrebbe avere la squadra al completo e questa è un’ulteriore buona notizia: i Mastini hanno tutti i propri assi nella manica, al coach giallonero il compito di giocarli al momento giusto. Si gioca dalle 20,30, direzione affidata ai signori Gruber ed Egger.

IHL – QUARTI PLAYOFF

Programma Gara 2 (20,30): Alleghe – Merano; Caldaro – VARESE; Appiano – Pergine; ValpEagle – Bressanone.

Situazione: Merano – Alleghe 1-0; VARESE – Caldaro 1-0; Pergine – Appiano 0-1; Bressanone – ValpEagle 1-0